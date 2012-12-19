«АероСвіт» затвердив програму реструктуризації

Наглядова рада авіакомпанії «АероСвіт» затвердила програму реструктуризації діяльності авіакомпанії.

Як повідомили УНІАН у прес-службі компанії, програму, що передбачає, зокрема, скорочення персоналу, було розроблено в листопаді цього року.

З початку грудня Департамент трудових ресурсів компанії почав попереджати про звільнення.

Загалом програма передбачає значне скорочення операційних витрат "АероСвіту" і його поступовий вихід із зони збитковості.

«Частину операцій буде передано на аутсорсинг, внаслідок чого зміниться структура авіакомпанії. Відбудеться її реорганізація й скорочення штату. З урахуванням запланованого скорочення персоналу, співробітники авіакомпанії, відповідно до національного трудового законодавства, повинні заздалегідь отримати попередження про звільнення у зв'язку з реорганізацією. Тому надання таких попереджень Департамент трудових ресурсів компанії почав уже в грудні. Далі адміністрація "АероСвіту" застосує весь комплекс заходів, передбачених трудовим законодавством у разі реорганізації підприємства», - йдеться в повідомленні прес-служби.

Водночас в «АероСвіті» повідомляють, що, зважаючи на галузеву кризу в світовій авіаційній індустрії на тлі песимістичних прогнозів перспектив авіаперевезень, падіння купівельної спроможності населення в Україні, «керівництво "АероСвіту" не може не реагувати на ці тенденції, прагнучи зберегти життєдіяльність найбільшої авіакомпанії країни й доступ її пасажирів до ключових трансконтинентальних повітряних ліній».

Як повідомляв УНІАН, генеральний директор міжнародного аеропорту «Бориспіль» Антон Волов прогнозував, що аеропорт «Бориспіль» за підсумками 2012 року сповільнить темпи зростання пасажиропотоку з 20% до 5% через реструктуризацію базових авіаперевізників – авіакомпаній «Міжнародні авіалінії України» (МАУ) і «АероСвіт».

Довідка УНІАН. Компанія «АероСвіт – Українські Авіалінії» створена в 1994 році. Базується в київському аеропорту «Бориспіль». Обслуговує 80 міжнародних маршрутів до 33 країн. Оперує флотом у складі 8 далекомагістральних Boeing 767 і 18 средньомагістральних Boeing 737, а також використовує повітряні судна перевізників-партнерів Airbus 320, Airbus 321, Embraer 145 і Embraer 195. У 2012 році почне оновлення средньомагістрального авіапарку літаками нової генерації Boeing 737-800, а з 2013 року – Boeing 737-900ER.

ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» - найбільший аеропорт України, розташований за 29 км від Києва. Він обслуговує понад 70% авіаційних пасажирських перевезень країни. Це єдиний аеропорт України, з якого виконуються трансконтинентальні рейси.