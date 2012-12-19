Залізниці за 11 місяців включали вагони-салони до складу потягів понад 50 разів

Залізниці України за 11 місяців 2012 року за замовленням фізичних і юридичних осіб включали спеціалізовані вагони-салони до складу пасажирських потягів понад 50 разів.

Як повідомили УНІАН у Державній адміністрації залізничного транспорту України ("Укрзалізниця"), основні напрямки, за якими використовувалися вагони-салони, - Сімферополь, Київ, Москва і Львів.

При цьому клієнт може обрати будь-який маршрут слідування вагону-салону в межах графіка руху потягів, зокрема до країн СНД і Балтії.

З початку 2012 року найчастіше замовлялися спеціальні вагони-салони Донецької (ДЗ) і Південно-Західної (ПЗЗ) залізниці.

Всього залізниці України мають 11 вагонів-салонів, зокрема на ПЗЗ - 5 і ОЗ - 2.

Нагадаємо, що вартість послуг вагону-салону включає користування безпосередньо вагоном-салоном (у середньому 2829,14 грн на добу) й оплату вартості проїзду одинадцяти СВ-місць у вагоні згідно з Правилами перевезень.

Довідка УНІАН. Вагон-салон розрахований на 11 місць. У вагоні є великий зал, кухня, просторе спальне купе.

Кухня обладнана холодильником, мікрохвильовою піччю та електроплитою. У залі є м'який куточок, комп'ютер, аудіо- й відеотехніка. У спальному купе розташоване ліжко, письмовий стіл, шафа, кондиціонер і ванна кімната. Передбачено також спеціальне купе для охорони й провідників.