Україна увійшла до Координаційної ради СНД з питань інформатизації

Україна увійшла до Координаційної ради держав-учасниць СНД з питань інформатизації.

Як повідомляється на Урядовому порталі, відповідну постанову «Про приєднання до рішення Ради глав урядів Співдружності Незалежних Держав про Положення про Координаційну раду держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав з питань інформатизації», Кабінет Міністрів України прийняв сьогодні, 19 грудня.

Входження України до Координаційної ради держав-учасниць СНД з питань інформатизації дозволить координувати та поглиблювати співпрацю з країнами СНД в галузі інформатизації. Крім того, відтепер Україна братиме активну участь у розробці рішень щодо співробітництва у зазначеній сфері, зазначили в Кабміні.

Повноваження щодо представництва інтересів України в Координаційній раді держав-учасниць СНД з питань інформатизації надані голові Державного агентства з питань науки, інновацій та інформатизації Володимиру Семиноженку.