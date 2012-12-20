Google продає телевізійне відділення Motorola за 2,35 млрд дол.

Американська компанія Google Inc домовилася про продаж компанії Motorola Home виробнику мережевого обладнання Arris Group Inc за 2,35 мільярда доларів в акціях і готівкою, повідомляє Reuters.

Закриття угоди очікується в другому кварталі 2013 року після отримання дозволів регуляторів.

Google отримає за відділення Motorola, що спеціалізується на виробництві ресіверів цифрового телебачення, приблизно 15,7% акцій Arris.

Угода збільшить портфель патентів Arris, Google позбудеться не дуже цікавого для нього активу, отриманого під час купівлі за 12,5 мільярда доларів групи Motorola Mobility.

"Google фактично скинув більшість виробничих активів, які асоціювалися з Motorola", - наголосив аналітик Needham & Co Керрі Райс, додавши, що деякі інвестори побоювалися, що ці виробництва знизять маржу Google.

Заснована в 1998 році, компанія Google сьогодні є однією з лідируючих веб-корпорацій у світі, зокрема, власником самого відомого однойменного пошукача. Штаб-квартира корпорації Google знаходиться в Кремнієвій долині в США, представництва компанії розташовані в Північній Америці, Європі та Азії.