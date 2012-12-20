Через штормовий вітер Арабатська Стрілка практично відрізана від зовнішнього світу

Через штормовий вітер в Херсонській області 19 грудня з 17.00 введено обмеження руху на ділянці автодороги Генічеськ - Стрілкове з 1-го км до 1 км 600 м у зв'язку з переливом води з Азовського моря в Сиваську затоку.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Управління ДАІ УМВС в Херсонській області, рівень морської води на вказаній ділянці дороги сягає 40 - 60 см.

В результаті переливу води від зовнішнього світу відрізані жителі 4 населених пунктів, розташованих на Арабатській Стрілці.

Відзначимо, що перемивати дорогу на Арабатську Стрілку між двома мостами на автодорозі обласного значення Генічеськ - Стрілкове в районі проток Тонкий і Промоїна море почало ще 10-11 грудня. Це сезонне явище пов'язане з сильним штормовим вітром з боку моря.

Минулої зими, наприкінці січня поточного року, через сильний шторм в Азовському морі Арабатська Стрілка також більше тижня залишалася без автомобільного сполучення із зовнішнім світом.