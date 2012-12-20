Керченська поромна переправа закрита через шторм

Керченська поромна переправа тимчасово припинила роботу через шторм, який бушує біля берегів Криму.

Як повідомили УНІАН у Республіканському комітеті з транспорту і зв'язку, в Керченській протоці зараз північно-східний вітер швидкістю до 22 метрів на секунду, висота хвиль сягає двох метрів.

«У зв'язку з несприятливими погодними умовами в Керченській протоці призупинений рух поромів сполученням "Крим - Кавказ". На автостанціях і автовокзалах Криму припинено продаж квитків на автобуси російського напряму, що йдуть через переправу. Пасажири попереджені про ситуацію, що склалася. Квитки, придбані наперед, можна здати в касах автостанцій і автовокзалів або обміняти на автобусні рейси, що йдуть через Ростов», - заявили в профільному комітеті.

Довідка УНІАН. Керченська переправа створена в 1954 році, її основним видом діяльності є перевезення пасажирів, автомобілів і вантажів через Керченську протоку з порту «Крим» до порту «Кавказ» і у зворотному напрямі.