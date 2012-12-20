На автодорозі Лисичанськ-Артемівськ утворився півторакилометровий сніговий замет заввишки 1 метр

На автодорозі Лисичанськ-Артемівськ 19 грудня близько 17.00 через сильний поривчастий вітер утворився сніговий замет завдовжки 1,5 км і заввишки 1 метр.

Як повідомили УНІАН у ГТУ МНС у Луганській області, у заметі застрягли 8 автотранспортних засобів, зокрема автобус з 15 пасажирами переважно похилого віку.

До розблокування затору було залучено пожежну автоцистерну, автомобіль САРМ, а також 6 рятувальників. Людей вивели на вільну ділянку траси, звідки їх забрав інший автобус, який прямував до Лисичанська.

Вивільнення автомобілів з снігового замету тривало до півночі. Потерпілих немає.