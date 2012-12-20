«Бориспіль» хоче самостійно укладати договори про оренду

Міністерство інфраструктури за ініціативою Міжнародного аеропорту «Бориспіль» розробило законопроект, який дозволить аеропорту самостійно укладати договори про оренду майна.

Як йдеться в повідомленні аеропорту, сьогодні законопроект перебуває на узгодженні в Міністерстві фінансів, Міністерстві економічного розвитку і торгівлі та у Фонді державного майна.

На сьогодні аеропорт як державне підприємство не уповноважений самостійно укладати і продовжувати договори оренди.

«Усі необхідні документи для проведення конкурсів та укладання договорів з орендарями терміналу D «Борисполя» підготував до 25 травня, а Регіональним відділенням Фонду держмайна в Київській області договори оренди були підписані тільки в середині жовтня. Після цього знадобилося погодження в Державній митній службі. І лише 10 листопада магазини почали працювати. У результаті протягом тривалого часу пасажири нового терміналу D не могли отримати належний комплекс послуг в аеровокзальному комплексі аеропорту. Щоб уникнути подібних затримок аеропорт «Бориспіль» ініціював пропозицію про передачу права укладання договорів оренди майна підприємству», - йдеться в повідомленні аеропорту «Бориспіль».

В аеропорту зазначають, що, як показує світова практика, сучасні аеропорти отримують до 80% доходів саме від комерційної неавіаційної діяльності.

«Аеропорт «Бориспіль» планує застосувати таку модель і в своїй роботі», - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у 2011 році аеропорт «Бориспіль» збільшив пасажиропотік на 20% порівняно з 2010 роком - до 8 млн осіб.

Довідка УНІАН. Міжнародний аеропорт «Бориспіль» - найбільший аеропорт України, розташований за 29 км від Києва. Він обслуговує понад 70% авіаційних пасажирських перевезень країни. Є єдиним аеропортом України, з якого виконуються трансконтинентальні рейси.