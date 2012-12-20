УЗ задіє у святкових перевезеннях максимальну кількість рухомого складу

Залізниці України задіють в новорічних і різдвяних перевезеннях максимальну кількість рухомого складу, придатного для перевезень у зимовий період.

Про це УНІАН повідомив заступник начальника Головного пасажирського управління Державної адміністрації залізничного транспорту України ("Укрзалізниця") Іван Карпяк.

«На новорічні та різдвяні свята «Укрзалізниця» використала весь технічно придатний для зимового періоду пасажирський рухомий склад», - сказав він.

За словами І.Карпяка, інвентарний парк «Укрзалізниці» становить 6,5 тис. пасажирських вагонів, з них робочий парк 4,5 пасажирських вагонів.

«Це ті вагони, які можна задіяти під час зимових перевезень. Інші вагони непридатні для зимового періоду», - сказав він.

І.Карпяк також зазначив, що на відміну від періоду новорічних і різдвяних перевезень 2011-2012 роки, у сезоні 2012-2013 року основний пасажиропотік сконцентрований на чотири дати.

«Цього року ми призначали додаткові поїзди за аналогією з минулим роком, починаючи з 20 грудня, але якщо минулого року кореспонденція пасажиропотоку була розсіяна, то цього року вона зосередилася здебільшого на чотири дати. Найбільший пасажиропотік спостерігається 29, потім - 30, 28, 27 грудня», - розповів І.Карпяк.

Він також повідомив, що на ці 4 дні квитки на графікові поїзди були викуплені в перші дні відкриття продажу на них (за 45 днів - УНІАН).

Як повідомляв УНІАН, Державна адміністрація залізничного транспорту України ("Укрзалізниця") збільшила кількість рейсів додаткових поїздів, призначених на новорічні та різдвяні свята, до 212.

У сезон новорічних і різдвяних перевезень 2011 залізниці України призначили 190 рейсів додаткових поїздів.

Додаткові поїзди для залізниць України є збитковими, оскільки їхня населеність не перевищує 50%.

«Укрзалізниця» неодноразово наполягала на виконанні статті 10 Закону України «Про залізничний транспорт», яка передбачає, зокрема, фінансування будівництва та реконструкції магістральних залізничних ліній та придбання рухомого складу для перевезень пасажирів за рахунок коштів держбюджету України.

Згідно з проектом капітальних інвестицій «Укрзалізниці», поданого до Мінінфраструктури, «Укрзалізниця» просить виділити у 2013 році 2,755 млрд грн державного фінансування на оновлення парку пасажирського рухомого складу і 5,431 млрд грн для здійснення приміських перевезень.