1 січня набуде чинності Тарифна політика залізниць СНД на 2013 фрахтовий рік

З 00 годин 1 січня 2013 набуває чинності Тарифна політика залізниць держав-учасниць СНД на перевезення вантажів у міжнародному сполученні на 2013 фрахтовий рік, прийнята XXI Тарифною конференцією залізничних адміністрацій-учасниць Тарифної угоди.

Як повідомляє Міністерство інфраструктури України, відповідний наказ підписаний міністерством і зареєстрований у Міністерстві юстиції 7 грудня 2012 року.

Наказ передбачає застосування Тарифної політики при перевезенні територією України транзитних вантажів.

Зокрема, передбачається встановлення відповідно до міжнародних договорів на залізничному транспорті України базових ставок на перевезення транзитних вантажів відповідно до відстані, на яку перевозиться вантаж. Вони поширюються на перевезення наливних вантажів вагонними відправками в цистернах і бункерних напіввагонах, перевезення вантажів вагонними відправками в універсальному рухомому складі, перевезення навантажених і порожніх універсальних великотоннажних контейнерів, а також перевезення навантажених і порожніх універсальних середньотоннажних контейнерів.

Серед нововведень Тарифної політики, зокрема, правила визначення плати за перевезення приватних (власних) навантажених і порожніх вагонів (без перевантаження) при виявленні під час транспортування технічної несправності (якщо пошкодження сталося не через залізницю), яка перешкоджає продовженню перевезення, та здійснення поточного відчіпного ремонту таких вагонів не на станції відчеплення (пункт 3.2.7).

Отже, якщо вагон був пошкоджений не через залізницю, то всі витрати бере на себе вантажовідправник.

Крім того, в Тарифній політиці, яка набуде чинності з 2013 року, також актуалізовані правила визначення плати за перевезення пристроїв, а також у вагонах, обладнаних знімним і незнімним обладнанням. Крім того, внесено зміни, пов'язані з веденням з 1 липня 2012 актуалізованої версії цієї номенклатури.

Також були внесені зміни до Порядку розрахунку і округлення базової ставки і округлення провізних платежів.