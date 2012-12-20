Hyundai вибачається перед українськими пасажирами за незручності при користуванні потягами

Компанія Hyundai приносить вибачення за заподіяні українським пасажирам незручності при користуванні швидкісними електропоїздами власного виробництва і вже розпочала роботи з ліквідації несправностей, які насамперед пов'язані зі складними зимовими погодними умовами.

Як повідомляє Міністерство інфраструктури України, про це йдеться в листах компанії, відправлених на адресу Державної адміністрації залізничного транспорту України ("Укрзалізниця") і державного підприємства «Українська залізнична швидкісна компанія» (УЗШК).

Зокрема, як наголошується в листах, вже впроваджено програму підготовки потягів Hyundai до зимових умов, і протягом останніх двох днів було скорочено кількість несправностей.

Також Hyundai зараз збільшує кількість фахівців, які обслуговують «Українські експреси», - цього тижня сім фахівців приєднаються до команди технічного обслуговування.

Крім того, у листі сказано, що «компанія Hyundai Rotem планує наймати більше українських фахівців групи технічного обслуговування в Дарницькому депо».

Корейська компанія вирішила проблеми з поставкою необхідних запчастин, і велика частина запчастин вже доставлена в депо, а протягом тижня очікуються додаткові поставки.

«Це перша наша зима в Україні, яка покаже нам напрями для вдосконалення і наші слабкі сторони. Кожен вид транспорту має проблеми в зимовий період, такі як затримки, скасування рейсів», - йдеться в листі.

До того ж Hyundai готовий працювати над виявленими недоліками і висловлює упевненість, що разом із фахівцями УЗШК успішно вирішить всі технічні проблеми.

Водночас у листі наголошується, що Hyundai була єдиною компанією, яка змогла поставити Україні потяги у встановлені досить короткі строки, - упродовж 18 місяців, щоб встигнути до початку проведення в Україні Євро-2012.