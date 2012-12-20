Залізничний транспорт України продовжить працювати навіть в умовах «кінця світу» - УЗ

«Укрзалізниця» повідомляє, що прогнози енергетичного колапсу (який часто називають «кінцем світу») не зупинять роботу залізничного транспорту.

Як повідомили УНІАН у відомстві, «якщо ж все-таки в результаті природних катаклізмів або аварій в електричних мережах відбудеться порушення електропостачання, залізничний транспорт продовжить працювати».

Системи забезпечення безпеки руху поїздів і зв'язку мають резервні автономні джерела живлення. Дані джерела живлення розраховані на те, щоб забезпечувати роботу зазначених пристроїв не менше 8 годин.

При втраті електропостачання ділянки залізниці протягом значного періоду від незалежних джерел живлення буде забезпечуватися електропостачання основних систем управління рухом поїздів, сигналізації, централізації і блокування, зв'язку, що дозволить перевести на автономну (тепловозну) тягу рух поїздів і вивести залізничні потяги зі знеструмлених зон, а потім, спільно з енергопостачальними компаніями, залежно від ситуації ухвалити рішення про подальшу організації робіт з ліквідації наслідків аварій і відновленню руху поїздів.

«У разі енергетичного колапсу першочергове завдання, що стоятиме перед працівниками залізничного транспорту, - вивести всі поїзди з електротягою (насамперед пасажирські та приміські) зі знеструмлених зон в місця, де будуть створені належні умови для пасажирів. Далі - відновлення руху поїздів на автономній тязі, тобто за допомогою тепловозів і дизель-поїздів», - повідомили в «Укрзалізниці».

До того ж залізничники зазначають, що залізнична контактна мережа не має резервного живлення, а система забезпечення безпеки руху поїздів і зв'язку - має. Електроприймачі технологічних навантажень (пристрої, відключення яких призводить до порушення технології роботи підприємств залізничного транспорту, центральних постів диспетчерської централізації, дорожніх і регіональних центрів управління рухом поїздів, постів електричної централізації, вузлів зв'язку, радіорелейних станцій, радіоцентрів, серверних залів обчислювальної техніки і комп'ютерів комп'ютерних автоматизованих систем управління) відносяться до особливої ​​групи I категорії надійності електропостачання та мають трете додаткове джерело електроживлення від незалежних дизель-генераторних агрегатів, акумуляторних батарей та інших. Ці джерела живлення розраховані на те, щоб забезпечувати роботу зазначених пристроїв протягом не менше 8 годин.

Крім цього щорічно в процесі підготовки до роботи в зимовий період здійснюються додаткове навчання працівників залізничного транспорту, аварійні тренування оперативних працівників електроенергетичної галузі, перевірка схем профілактичного підігріву проводів і механічних засобів боротьби з відкладенням льоду. Перевіряються засоби зв'язку і взаємодія енергодиспетчерського апарату залізниць з енергодиспетчерським апаратом електропередавальних організацій, енергосистем і НЕК «Укренерго». Розроблені та затверджені порядки дій персоналу в тих чи інших аварійних ситуаціях, схеми післяаварійного живлення при відключенні окремих або групи тягових підстанцій та інші. Створені постійно діючі оперативні штаби для організації робіт при настанні складних метеоумов і при виникненні аварійних ситуацій.

Довідка УНІАН. Причинами колапсу - одночасного відключення у всіх регіонах джерел енергопостачання, в енергетичній галузі може бути дефіцит активної потужності в Об'єднаній енергетичній системі України, і, як наслідок, зниження частоти електричного струму нижче встановлених норм, що може призвести до каскадному відключення електричних мереж, виходу з синхронізму генераторів електричних станцій і т. і. Ця ситуація була можлива в 90-ті роки минулого століття у зв'язку з неповними розрахунками споживачів за електроенергію та електричних генеруючих станцій за енергоносії (газ, мазут, вугілля). Сьогодні виникненню такої ситуації практично неможливо, так як в енергосистемах достатньо генеруючих потужностей, графік споживання електричної потужності споживачами прогнозуємо з достатнім ступенем точності, розрахунки за енергоносії та електроенергію проводяться майже стовідсотково.

Також причиною колапсу може стати вихід з роботи (з технічних або інших причин) крупної електростанції або потужного блоку на електричній станції, магістральної лінії електропередач високої напруги, але він при сучасному стані електроенергетичної галузі і рівні енергодиспетчерського управління не повинен призвести до енергетичного колапсу, можлива лише деяка дестабілізація електропостачання в окремих регіонах на час локалізації аварії та здійснення перемикань в електричних мережах та введення резервних генеруючих потужностей.

Крім того, до значного порушення електропостачання можуть призвести різні природні катаклізми. На території України найбільш частими і значними стають складні метеорологічні умови з відкладенням льоду на проводах ліній електропередач і сильні вітри. Так, додаткове навантаження від льоду на дроти, опори та електрообладнання збільшується на 2-4 кг на погонний метр, що в умовах посилення вітру призводить до масових обривів проводів, падіння опор, відключенню ліній електропередач і електричних підстанцій і знеструмлення цілих регіонів.

Відновлення електропостачання в цьому разі вимагає значного часу, так як пошкоджується велика кількість ліній електропередач і підтримуючих конструкцій, а їхнє відновлення при ожеледиці на дорогах вимагає значних зусиль і часу.