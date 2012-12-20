Воєнізована охорона залізниць за 11 місяців розкрила і попередила 1249 крадіжок

Воєнізована охорона (ВОХР) залізниць України за 11 місяців 2012 року розкрила і попередила на залізницях 1249 випадків крадіжок на суму 1,98 млн грн.

Як повідомили УНІАН у Державній адміністрації залізничного транспорту України ("Укрзалізниця"), зокрема, зареєстровано 360 крадіжок вантажів на суму 400,3 тис. грн і 889 випадків крадіжок комплектуючих деталей і устаткування залізниць на суму 1,58 млн грн.

За 11 місяців 2012 року ВОХР залізниць затримала 9512 осіб, з них за ходіння по колії у невстановленому місці - 9486 осіб, за незаконний проїзд у вантажних потягах - 14 осіб, зрив пломб тощо - 12 осіб.

До адміністративної відповідальності притягнуто 7516 осіб, загальна сума штрафів становить 260 тис. грн.

Найбільше крадіжок розкрито і попереджено на Придніпровській (ПЗ) — 502 випадки, Донецькій (ДЗ) - 300, Львівській (ЛЗ) - 173 і Південно-Західній залізниці (ПЗЗ) - 153.

Також в «Укрзалізниці» відзначають, що на нових електропоїздах встановлюється система контролю несанкціонованого проникнення сторонніх осіб у вагони, які перебувають у відстої, і система відеоспостереження у вагонах.