31 грудня – пік найнижчих цін на залізниці

31 грудня вступить у дію найнижчий календарний коефіцієнт індексації вартості проїзду у пасажирських поїздах – 0,7. Таким чином буде значно зменшено вартість проїзду у пасажирських поїздах (зменшення складе від 40 до 60 гривень від залежності від класу поїздки), повідомляє Укрзалізниця.

Згідно з повідомленням, під зазначену індексацію підпадають квитки на усі категорії вагонів, крім приміських поїздів.

Наприклад, з 25 по 30 грудня в поїзді №91 Київ – Львів базова вартість проїзду складає: купе – 204, 41 грн, плацкарт – 110,78 грн.

А вже 31 грудня базова вартість проїзду тим самим поїздом №91 Київ – Львів (у понеділок, четвер і суботу) складатиме: купе – 137,72 грн, плацкарт – 73,04 грн.

Наразі, на 31 грудня залишаються у вільному продажі проїзні документи в усіх напрямках. Обравши деякі поїзди, пасажири мають можливість за найнижчими цінами ще до Нового року встигнути до місця призначення. Наприклад, мешканці Києва, які мають намір святкувати Новий рік в Одесі можуть скористатись поїздом №009Ш Київ – Одеса та о 23:00 прибути до місця призначення. Вартість плацкартного місця – 64,29 грн, купейного – 135,27 грн.

Також на 31 грудня залишаються вільні місця у напрямку Західної України. Зокрема, плацкартні місця на поїзд №505К Київ – Ужгород (з Києва – о 01:28, в Ужгороді – о 16:53), вартість плацкартного місця – 84,59 грн. Також є вільні місця на поїзд №219 Київ – Івано-Франківськ (з Києва – о 00:07, у Івано-Франківську – о 13:13), вартість плацкартного місця – 79,28 грн.

Довідка УНІАН. Наказом №170 Міністерства інфраструктури України визначено 13 календарних періодів, які впливатимуть на вартість проїзду. Також на ціну квитка впливає і день тижня, у який пасажир розпочинає подорож. Ці коефіцієнти так само стосуються усіх категорій вагонів, крім приміських поїздів.