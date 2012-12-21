31 грудня запрацює знижуючий коефіцієнт індексації проїзду в пасажирських поїздах

31 грудня набуває чинності низький календарний коефіцієнт індексації вартості проїзду в пасажирських поїздах - 0,7, який дозволить зменшити вартість проїзду в пасажирських поїздах від 40 до 60 грн.

Як повідомили УНІАН у Державній адміністрації залізничного транспорту України ("Укрзалізниця"), під цю індексацію підпадають квитки на всі категорії вагонів, окрім приміських поїздів.

Наприклад, з 25 по 30 грудня в поїзді № 91 Київ - Львів базова вартість проїзду становить в купе - 204,41 грн, у плацкарті - 110,78 грн. А 31 грудня базова вартість проїзду цим поїздом (у понеділок, четвер і суботу) становитиме в купе - 137,72 грн, у плацкарті - 73,04 грн.

За інформацією «Укрзалізниці», на сьогодні у вільному продажі залишаються проїзні документи на 31 грудня за всіма напрямками.

Нагадаємо, з 1 жовтня діяв знижуючий календарний коефіцієнт індексації вартості проїзду в пасажирських поїздах 0,93.

Довідка УНІАН. Наказом № 170 Міністерства інфраструктури України визначено 13 різних календарних періодів, які впливатимуть на вартість проїзду.

Вартість квитка і плацкарти коригується на коефіцієнти за календарними періодами і днями тижня.

Так, на четвер і суботу встановлено зниження вартості проїзду на 10% від базової вартості, а на п'ятницю і неділю - підвищення на 10%.

При оформленні квитка на електропоїзди "Інтерсіті+" у напрямку "туди і назад" застосовується знижка у розмірі 10% від вартості проїзду.