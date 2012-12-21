Залізниці України з початку року навантажили 53 млн тонн будівельних вантажів

Залізниці України з початку 2012 року завантажили 53 млн тонн будівельних вантажів, з них 52,984 млн тонн у внутрішньому сполученні.

Як повідомляє Державна адміністрація залізничного транспорту України ("Укрзалізниця"), всього з початку року залізниці України навантажили будівельними вантажами 813,614 тис. вагонів.

У середньому на добу вантажилось 149,7 тис. тонн, або 2,299 тис. вагонів з мінеральними будівельними вантажами.

Найбільше будівельних вантажів навантажили на Південно-Західній (ПЗЗ) залізниці - 20,575 тис. тонн. Львівська залізниця (ЛЗ) завантажила 10,175 тис. тонн, Одеська (ОЗ) - 7,499 тис. тонн, Південна (ПЗ) - 5,799 тис. тонн, Придніпровська (ПЗ) - 5,186, Донецька (ДЗ) - 3,75 тис. тонн .

Нагадаємо, всього за 11 місяці 2012 року залізниці України перевезли 67,066 млн тонн вантажів - на 1,9% менше ніж за аналогічний період 2011 року.

У структурі внутрішніх залізничних перевезень будматеріали займають третє місце і займають 14,8% загального обсягу внутрішніх перевезень.