Через снігові замети ускладнено проїзд автошляхами західних областей і Донеччини

В Україні через снігові замети ускладнено проїзд автошляхами західних областей та Донеччини, водночас проїзд автотранспорту дорогами загального користування України, включаючи гірські перевали, забезпечено.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства інфраструктури України, у східних районах Донеччини на автомобільній дорозі Т-13-02 КПП Танюшівка-Старобільськ-Артемівськ з 06.00 21 грудня рух транспорту відновлено, але місцями ускладнено проїзд на автомобільній дорозі С-051733 Нікіш-Розсипне.

Місцями обмежений проїзд до окремих населених пунктів Вінницької області – найскладніша ситуація у Тиврівському, Хмільницькому та Немирівському районах.

У Волинській області на районних та обласних дорогах місцями спостерігаються замети. Найскладніша ситуація утворилась у Горохівському, Локачинському, Рожищенському районах, де ускладнено проїзд до деяких населених пунктів.

Залишається складним, а на окремих ділянках взагалі немає проїзду місцевими дорогами на під’їздах до окремих населених пунктів Івано-Франківщини. Особливо складна ситуація у Городенківському, Снятинському, Тлумацькому та Коломийському районах.

Немає проїзду до низки населених пунктів у Демидівському, Здолбунівському, Млинівському, Острозькому, Дубровицькому районах Рівненської області.

По всій Тернопільській області ускладнений проїзд місцевими дорогами районного значення та складною залишається ситуація у Борщівському, Кременецькому районах.

Також важко дістатися до деяких населених пунктів Заставнівського, Сокирянського, Кельменецького, Хотинського районів Чернівецької області.

На Хмельниччині ускладнено проїзд дорогами місцевого значення до населених пунктів у Кам’янець-Подільському, Дунаєвецькому, Новоушицькому, Городоцькому, Хмельницькому, Віньковецькому, Волочиському, Старокостянтинівському, Старосинявському, Деражнянському, Білогірському, Ізяславському, Чемеровецькому та Ярмолинецькому районах.

У Житомирській області також ускладнений проїзд до низки населених пунктів, де тривають роботи з розчищення снігу, а в Одеській області місцями спостерігаються перемети снігу через дороги.

На автомобільних дорогах загального користування минулої доби працювало 1590 одиниць техніки, зокрема 123 одиниці - інших підприємств та організацій.