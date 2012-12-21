Уряд збільшив на 2012 рік держгарантії «Укравтодору» в 4 рази - до 17 млрд грн

Кабінет Міністрів України збільшив на 2012 рік державні гарантії для забезпечення виконання зобов'язань Державного агентства автомобільних доріг («Укравтодор») у 4 рази - з 4,295 млрд грн до 17,4 млрд грн.

Це закріплено постановою уряду №1178 від 21 грудня.

Нагадаємо, у листопаді 2012 року Кабінет міністрів скоротив обсяг зобов'язань за запозиченнями під державні гарантії «Укравтодору» в 2012 році на 1,6 млрд грн - до 4,295 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет Міністрів України постановою від 14 травня 2012 р. № 393 затвердив Порядок і умови надання в 2012 році державних гарантій для забезпечення виконання зобов'язань Державного агентства автомобільних доріг («Укравтодор»).

Державні гарантії надаються в межах загального обсягу, встановленого Законом України "Про Державний бюджет України на 2011 рік", за умови, що розмір зобов'язань за позиками «Укравтодору» не перевищує 5,9 млрд грн.

Запозичення використовуються для фінансування будівництва, реконструкції, капітального та поточного ремонту автомобільних доріг загального користування, зокрема, будівництва автомагістралі через Дніпро в Запоріжжі, придбання дорожньої техніки та устаткування для дочірніх підприємств ПАТ «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України».

Нагадаємо, у 2011 році Кабмін надав держгарантії «Укравтодору» за умови зобов'язань за кредитами не більше 3 млрд грн.