Влада РП має намір надати для порятунку від банкрутства авіакомпанії LOT до 450 млн дол.

Варшава. Польська влада на порятунок від банкрутства найбільшого авіаперевізника - державної компанії LOT, що здійснює регулярні рейси в Україну, може направити від 320 до 450 млн дол. (1USD = 3,1 PLN). Про це повідомив у п'ятницю телеканалу TVN24.pl, колишній глава компанії Марчін Піруг, звільнений зі своєї посади в грудні поточного року через фінансову ситуацію компанії, що належить державі.

Він зазначив, що в поточному році компанія отримає понад 70 млн дол. збитків, викликаних, здебільшого, різким зниженням пасажиропотоку восени поточного року, коли зазвичай авіакомпанії отримують левову частку свого прибутку.

На початку поточного року LOT прогнозував у 2012 році понад 30 млн дол. прибутку в порівнянні з майже 50 млн дол. збитків у минулому році (за поточним курсом).

TVN24 відзначає, що LOT цього року продав частину своїх активів і передав у лізинг одну з компаній, зауваживши, що без цієї операції збиток становив би майже 260 млн дол.

Марчін Піруг зазначив, що компанії під його керівництвом в результаті реструктуризації, що почалася в 2010 році, вдалося поліпшити операційний результат на 160 млн дол.

Він також пояснив необхідність додаткового фінансування компанії польським урядом тим, що їй не вистачає грошей на продовження реструктуризації.

"Щоб реалізувати всі зміни необхідно близько 65 млн дол. У LOT не було таких грошей за останні 10 років. Компанія ніколи не заробляла. За винятком кількох років завжди отримувала збитки", - сказав він.

Піруг зауважив, що компанія подала заявку на допомогу уряду в 320 млн дол., не виключивши, що насправді на її порятунок знадобиться понад 450 млн дол.

Як повідомляв УНІАН, на початку року LOT заявляла про намір збільшити пасажироперевезення ще на 9% - після аналогічного зростання в минулому році - до близько 5 млн осіб.

Довідка УНІАН. Компанія LOT, що належить польській державі, залишається лідером у сфері авіаперевезень в Польщі, але її частка на ринку після його лібералізації через вступ країни до Євросоюзу в 2004 році скоротилася до менш ніж 30% з 60-70% раніше.

За останні п'ять років компанія останній раз отримала чистий прибуток у 2007 році на рівні близько 50 млн доларів, а збиток у наступні три роки становив від близько 16 до 240 млн доларів.

67,7% компанії належить міністерству держмайна Польщі, 25,1% держкомпанії Regionalny Fundusz Gospodarczy, решта 6,93% співробітникам компанії.