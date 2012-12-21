Юристи «Укрзалізниці» у 2012р. запобігли неправомірному стягненню із залізниці близько 2 млрд грн

Юридична служба Державної адміністрації залізничного транспорту України ("Укрзалізниця") у 2012 році запобігла неправомірному стягненню із залізниць України близько 2 млрд грн.

Про це УНІАН повідомив начальник головного юридичного управління «Укрзалізниці» Михайло Ониськів.

«Упродовж 2012 року ми понад 2 млрд грн не дали неправомірно стягнути з наших підприємств», - сказав він.

За словами М.Ониськіва, основна кількість неправомірних стягнень із залізниць України пов'язана з податковими зобов'язаннями.

«Це, здебільшого, позови, пов'язані з податковими зобов'язаннями і податковими повідомленнями. Наприклад, тільки вчора на розгляді в адміністративних судах Києва було ще 2 справи на більш як 0,5 млрд грн, де є питання за податковими зобов'язаннями. Суди за клопотанням самої податкової відклали ці слухання на 2013 рік», - сказав він.

За словами М.Ониськіва, «Укрзалізниці» вдалося переконати податкові органи враховувати судову практику.

«Приблизно на відсотків 30-35 знизилася за рік кількість порушень, які податкові застосовують до залізниці, тепер вони почали вже обробляти судову практику», - сказав він.

Водночас, М.Ониськів відзначив, що «Укрзалізниця» повністю виконує свої податкові зобов'язання.

«Ми держпідприємство, теж сплачуємо податки, всі обов'язкові платежі. І ми поставили питання: якщо ми неправильно застосовуємо законодавство, поясніть нам, давайте будемо радитися», - сказав він.

М.Ониськів також повідомив, що щодо залізниць України щорічно проходить близько 5-6 тис. судових справ на рік.

Крім того, М.Ониськів повідомив, що головне юридичне управління «Укрзалізниці» планує запровадити автоматизовану систему роботи з договорами і претензійного судового забезпечення.

«Всі ті справи, що йдуть на залізницях, йтимуть сюди. Ми бачитимемо статус кожного договору і справи, відстежуватимемо претензійну роботу і проплати. Ця база буде важелем, який забезпечить систему контролю», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, Державна адміністрація залізничного транспорту України планує за підсумками 2012 року перерахувати до державного бюджету і цільових фондів 11,7 млрд грн, що на 1,3 млрд грн більше, ніж минулого року.