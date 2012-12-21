Транспортне сполучення з Арабатською стрілкою продовжує залишатися обмеженим

Досі обмежено транспортне сполучення з чотирма населеними пунктами на Арабатський стрілці у Херсонській області, де 19 грудня внаслідок посилення східного вітру до 25-30 м/с сталося перемивання автодороги "Генічеськ – Стрілкове" в районі проток Тонка та Промоїна.

Як повідомляє прес-служба МНС України, організоване цілодобове чергування підрозділів МВС, МНС та Херсонського облавтодору.

Рятувальники МНС забезпечують доставку продуктів та питної води до населених пунктів на Арабатській стрілці.

Крім того, через негоду (сильні пориви вітру 20-25 м/с, ожеледиця, мокрий сніг) скасовано авіарейси в аеропорту Сімферополя.