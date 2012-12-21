«Ютейр-Україна» розпочала чартерні рейси з Харкова до Чорногорії на зимовий період

Авіакомпанія «Ютейр-Україна» почала чартерні рейси за маршрутом Харків-Підгориця-Харків у зимовий період, які здійснюватимуться з 15 грудня 2012 року по 16 лютого 2013 року.

Як повідомляє прес-служба Міжнародного аеропорту «Харків», рейси виконуватимуться по суботах на повітряних судах типу ATR-72 місткістю 70 місць і CRJ-200 місткістю 50 місць.

Довідка УНІАН. Авіакомпанія «Ютейр-Україна» базується в аеропорту «Київ» (Жуляни). На сьогодні флот авіаперевізника складається з 5 літаків ATR 42-300, 5 літаків ATR-72-500, одного середньомагістрального Boeing 737-400 і 4 Bombardier CRJ-200.

У 2011 році компанія збільшила пасажирські перевезення на 35% порівняно з 2010 роком - до 223,486 тис. пасажирів. У 2011 році «Ютейр Україна» виконала 1 770 парних рейсів - на 42% більше ніж торік.

У 2011 році пасажиропотік аеропорту «Харків» зріс на 26,8% порівняно з 2010 роком - до 308,5 тис. пасажирів.