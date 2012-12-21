«Укрзалізниця» нагадує пасажирам про персональну відповідальність за безквитковий проїзд

Державна адміністрація залізничного транспорту України ("Укрзалізниця") закликає пасажирів не провокувати провідників пасажирських потягів погоджуватися на перевезення безквиткових пасажирів та наднормативного багажу. «Бувають випадки, що пасажири, які не мають проїзного документа, просять провідників за певну плату перевезти їх без проїзних документів. За такі дії провідники несуть персональну відповідальність. У разі встановлення такого факту контролюючими органами роботодавець має право припинити трудові відносини з провідником-порушником, розірвати контракт або не продовжити його дію на новий термін. Це зазначено і в умовах контракту», - йдеться у повідомленні «Укрзалізниці».

До того ж неприємності загрожують і самим безквитковим пасажирам, адже в разі виявлення такого факту ревізори-контролери змусять пасажира-зайця заплатити штраф у десятикратному розмірі від вартості проїзду, а в разі відмови мають право висадити на найближчій станції.

Крім того, в «Укрзалізниці» повідомляють, що, зокрема, по станції Київ-Пасажирський у 2012 році достроково припинені контракти з 45 провідниками, а з 8 - контракти не були продовжені.

За 9 місяців 2012 року на залізницях України в потягах далекого прямування виявили понад 1 тисячу безквиткових пасажирів. Перевезення безбілетників допустили 372 провідники.

За допущені порушення трудової дисципліни, у тому числі митних правил, і за перевезення безквиткових пасажирів за 9 місяців 2012 року на залізницях України звільнено від роботи 414 провідників і начальників потягів.

«Якщо виявлено випадки порушення трудової дисципліни, то кожен випадок аналізує спеціальна комісія, працівникам обов'язково повідомляють, які порушення він допустив, яку понесе відповідальність», - зазначив перший заступник генерального директора «Укрзалізниці» Микола Сергієнко.

Довідка УНІАН. Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 15 липня 1997 року №764 посада «провідник пасажирського вагона» віднесена до переліку категорій працівників, які працевлаштовуються за контрактною формою трудового договору.

Штраф за перевезення безквиткових пасажирів у потягах міжнародного сполучення становить 200 швейцарських франків за кожного безквиткового пасажира. Таке рішення прийнято у травні на 56-му засіданні Ради із залізничного транспорту країн-учасниць Співдружності, з 1 липня такі розміри штрафів почали діяти. Угоду підписали 6 залізничних адміністрацій - України, Росії, Білорусі, Казахстану, Киргизстану та Узбекистану.

У ст. 135 Кодексу України про адміністративні правопорушення прописано, що «безквитковий проїзд пасажира, а також провезення без квитка дітей віком від семи до шістнадцяти років у потягах приміського, місцевого або далекого сполучення тягне за собою накладення штрафу в десятикратному розмірі від вартості проїзду».