Узбекистан з 1 січня вводить квоти дозволів на в'їзд автоперевізників

Республіка Узбекистан з 1 січня 2013 року введе квоти дозволів на в'їзд, виїзд і транзитний проїзд іноземних автотранспортних засобів по території Узбекистану.

Про це повідомляє Міністерство інфраструктури з посиланням на інформацію посольства України у Республіці Узбекистан.

Згідно з міжурядовою Угодою між Україною та Узбекистаном про міжнародне автомобільне сполучення від 20 лютого 1993 року, перевезення вантажів між договірними сторонами здійснюється на підставі дозволів, які видаються компетентними органами сторін.

В'їзд іноземних автоперевізників на територію Узбекистану без відповідного квотного дозволу заборонено.