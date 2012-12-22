Японія вклала у будівництво терміналу D аеропорту «Бориспіль» 227 млн дол. - ЗМІ

Японія надала Україні 227 млн долалів для спорудження терміналу D міжнародного аеропорту «Бориспіль».

Про це радіостанції «Свобода» повідомив посол Японії в Україні Тоічі Саката.

«Загалом Японія надала близько половини суми для побудови, а конкретніше це 19 мільярдів 100 мільйонів єн (приблизно 227 мільйонів доларів)», – сказав посол.

За його словами, «зараз тривають переговори щодо підписання інвестиційного договору між Японією та Україною, який базується на дотриманні основних засад необхідних для двосторонніх інвестицій».

Він також висловив сподівання про збільшення товарообігу між Україною та Японією у 10 разів.

Посол повідомив, що у рамках співпраці двох країн по Кіотському протоколу «Японія придбала в України 3 тис. тонн квот на викиди парникових газів». Отримані за продаж квот кошти Україна зобов’язана використати на реалізацію екологічних та енергозберігаючих проектів.

«У серпні було домовлено про те, що 1200 старих українських міліцейських автомобілів буде замінено на нові авто гібридного типу, які не мають шкідливих викидів. А також, починаючи із жовтня, у сотні потягів київського метро встановлять японські енергозберігаючі мотори нового покоління, а також частково мають бути замінені вагони метро, чим, на мою думку, кияни будуть приємно здивовані», – сказав Т.Саката.

Він розповів, що в рамках Схеми зелених інвестицій реалізовуються українсько-японські проекти у Луганську, Донецьку, Криму та інших регіонах. Йдеться про оновлення системи теплопостачання у майже 500 школах і лікарнях.

Довідка УНІАН. Термінал D є найбільшим пасажирським терміналом в Україні. Термінал був відкритий у травні 2012 року. Його будівництво почалося у 2008 році.