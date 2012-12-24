«Укравтодор» має намір залучити під держгарантії в «Укрексімбанку» 2 млрд грн

Державне агентство автомобільних доріг («Укравтодор») має намір залучити під державні гарантії у ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» («Укрексімбанк») 2 млрд грн.

Про це повідомляється на сайті «Державні закупівлі».

Згідно з повідомленням про акцепт, вартість запозичення становитиме 1,182 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, 21 грудня ц.р. Кабінет Міністрів України збільшив державні гарантії на 2012 рік для забезпечення виконання зобов'язань Державного агентства автомобільних доріг («Укравтодор») у 4 рази - з 4,295 млрд грн до 17,4 млрд грн.