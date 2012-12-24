БЗ уклала контракт зі швейцарською Stadler на поставку шести електропоїздів

Мінськ. Білоруська залізниця уклала контракт зі швейцарською компанією Stadler Bussnang AG на поставку в 2013-2014 роках шести електропоїздів FLIRT для регіональних ліній.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, про це повідомляє прес-служба БЗ.

«Нові поїзди будуть відрізнятися підвищеною комфортністю і місткістю. У складі нового електропоїзда передбачено п'ять вагонів. Для зручності пасажирів сидіння будуть розташовані один за одним, а в вагонах з'являться додаткові полиці для ручної поклажі та багажу», - відзначили на БЗ.

Планується, що чотири електропоїзди надійдуть на білоруську магістраль в 2013 році і два - в 2014 році.

«Електропоїзди нового формату завоювали свою нішу на ринку пасажирських перевезень. З початку відкриття регулярного руху поїздів міських ліній ними перевезено близько 2 млн осіб, поїздами регіональних ліній бізнес-класу - понад 1 млн осіб», - відзначили в прес-службі БЗ.

Довідка УНІАН. Перший контракт з компанією Stadler Bussnang AG на поставку 10 електропоїздів нового покоління Білоруська залізниця уклала в березні 2010 року. П'ять з них прибули до Білорусі в 2011 році і п'ять - у 2012 році.

Сьогодні білоруською магістраллю курсує шість електропоїздів для міських і чотири електропоїзди для регіональних ліній бізнес-класу.