Гендиректора «Укррічфлоту» звільнено за власним бажанням

Наглядова рада Акціонерної судноплавної компанії (АСК) «Укррічфлот» звільнила генерального директора компанії Андрія Чайку за власним бажанням.

Як повідомляється в системі розкриття інформації НКЦПФР, рішенням наглядової ради «Укррічфлоту» з 31 грудня 2012 виконуючим обов'язки генерального директора призначений заступник гендиректора АСК "Укррічфлот" з правових питань Валентин Гриценко.

Довідка УНІАН. АСК «Укррічфлот» займається наданням послуг з транспортування вантажів морськими та річковими шляхами, їхньою переробкою та зберіганням, а також суднобудуванням, ремонтом суден.

АСК «Укррічфлот» володіє портами і флотом, в якому налічується близько 400 суден.

«Укррічфлот» виконує рейси в басейнах річок Дунай, Дніпро, Південний Буг, у Чорному і Середземному морях, у північних морях Європи, а також на західному узбережжі Атлантичного океану.

У компанію входять Дніпропетровський, Запорізький, Миколаївський, Херсонський, Чернігівський річкові порти, Запорізький, Херсонський суднобудівні-судноремонтні заводи.