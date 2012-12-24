«Укравтодор» має намір залучити в чотирьох банків під держгарантії 13 млрд грн

Державне агентство автомобільних доріг («Укравтодор») має намір залучити під державні гарантії у чотирьох банків кредитні ресурси на загальну суму 13 млрд грн.

Як повідомляється на сайті «Державні закупівлі», зокрема, «Укравтодор» має намір залучити у ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» («Укрексімбанк») 3 млрд грн, у АБ «Укргазбанк» - 3 млрд грн, у ПАТ «Акціонерний комерційний банк «Київ» - 1 млрд грн і в «Ощадбанку» два кредити на 1 млрд грн і 5 млрд грн.

Згідно з повідомленням про акцепти, вартість запозичень становитиме 0 грн.

Як повідомляв УНІАН, «Укравтодор» має намір залучити в «Укрексімбанку» 2 млрд грн при вартості запозичення 1,182 млрд грн.

Нагадаємо, 21 грудня Кабінет Міністрів України збільшив на 2012 рік державні гарантії для забезпечення виконання зобов'язань Державного агентства автомобільних доріг («Укравтодор») в 4 рази - з 4,295 млрд грн до 17,4 млрд грн.