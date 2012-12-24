ДЗ забезпечила на вихідні безперебійний рух поїздів

Донецька залізниця під час ускладнення погодних умов забезпечила безперебійний рух поїздів формуванням Донецької залізниці, а також безперебійне вантаження.

Як повідомили УНІАН у ДЗ, протягом вихідних днів, 22 і 23 грудня, для організації безперебійного руху та безпечних перевезень пасажирів та вантажів на дорозі цілодобово працювало 15 снігоочисних і снігоприбиральних машин, які очистили від снігу 147,135 км шляху.

Крім того, у цей період на залізничних об'єктах було задіяно 2695 працівників.

Роботи велися переважно в напрямі станцій Ясинувата, Донецьк, Красний Лиман, Дебальцеве, Луганськ, Волноваха, Красноармійськ, Слов'янськ та ін.

Для оперативного реагування на Донецькій залізниці працює штаб з боротьби з негодою. Встановлено цілодобове чергування керівників служб, відділень і структурних підрозділів підприємства, узгоджені плани з боротьби з негодою та визначені місця вивантаження снігових мас.

Нагадаємо, на ДЗ всього підготовлено 47 одиниць спеціальної техніки.

Раніше на ДЗ складні погодні умови - інтенсивний тривалий дощ при мінусовій температурі - стали причиною обмерзання контактного дроту завтовшки 3-4 см на Донецькому і Харківському вузлах, що ускладнило рух електропоїздів і стало причиною збоїв у графіку руху.

Довідка УНІАН. Донецька залізниця є складовою частиною Державної адміністрації залізничного транспорту «Укрзалізниця». Донецька магістраль пролягає територією Донецької, Луганської, частково Запорізької, Дніпропетровської та Харківської областей. Експлуатаційна довжина магістралі становить 2,813 тис. км (близько 13% загальної довжини залізниць України).