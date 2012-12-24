Козака призначено міністром інфраструктури України

Президент України Віктор Янукович своїм указом призначив Володимира Козака міністром інфраструктури України. Про це сказано в указі глави держави.

З березня 2011 року В.Козак обіймав посаду генерального директора Державної адміністрації залізничного транспорту України "Укрзалізниця".

Згідно з указом глави держави, міністр інфраструктури курирує і координує діяльність Державної авіаційної служби України, Державного агентства автомобільних доріг України, Державного агентства України з туризму і курортів, Державної інспекції України з безпеки на морському і річковому транспорті, Державної інспекції з безпеки на наземному транспорті, Національного агентства з питань підготовки і проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу і реалізації інфраструктурних проектів.

Довідка УНІАН. В.Козак народився в 1959 р. у Запорізькій області, закінчив Дніпропетровський інститут інженерів залізничного транспорту (спеціальність - "експлуатація залізничного транспорту", кваліфікація - "інженер шляхів сполучення з експлуатації залізниць"). Трудову діяльність почав у 1981 році черговим по станції, станційним диспетчером на станції Ясинувата Донецької залізниці. У 2006 році очолив «Укрзалізницю», у 2007 р. був обраний народним депутатом України, очолював Комітет Верховної Ради з питань транспорту і зв'язку.

21 березня 2011 року – знову призначений на посаду голови Державної адміністрації залізничного транспорту «Укрзалізниця».