Мінінфраструктури запропонувало нову методику розрахунку тарифів на пасажирські залізничні перевезення

Міністерство інфраструктури України запропонувало нову методику розрахунку тарифів на перевезення пасажирів залізничним транспортом і методику розрахунку тарифів на перевезення пасажирів денними швидкісними поїздами класу «Інтерсіті+».

Як повідомили УНІАН у Мінінфраструктури, методика розрахунку тарифів на перевезення пасажирів залізничним транспортом формує тариф, виходячи із структури собівартості пасажирських залізничних перевезень у внутрішньому сполученні залежно від дальності поїздки, категорії потягу, категорії вагону і класу обслуговування.

Крім того, Методика ґрунтується на методі, розрахованому на підставі витрат (собівартості) з урахуванням рівня собівартості пасажирських перевезень за прогнозний період і рентабельності пасажирських тарифів.

У Методиці визначено принципи розподілу витрат між квитковою і плацкартною складовими, де до плацкартної складової віднесено витрати залізниць, які формують пасажирський потяг, а до квиткової - витрати залізниць - учасниць пасажирського перевезення. До того ж показником, що характеризує інтенсивність роботи транспорту залежно від періоду року, вважається середньодобовий пасажирооборот.