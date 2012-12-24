Працівники ЛЗ весь минулий тиждень допомагали розчищати сніг на автошляхах Західної України

Працівники Львівської залізниці, незважаючи на значний обсяг робіт з прибирання від снігу залізничних колій, минулого тижня брали участь у розчищенні від снігових заметів автомобільної дороги міжнародного значення Київ-Чоп і доріг у селах багатьох районів Західної України.

Як повідомляє Державна адміністрація залізничного транспорту України ("Укрзалізниця"), для ліквідації надзвичайної ситуації, яка утворилася на трасі Київ-Чоп до розчищення дороги 16 грудня приєдналися шляхові машинні станції Львівської залізниці. Залізничники задіяли 7 одиниць важкої техніки (бульдозери), залучили понад два десятки кваліфікованих бульдозеристів, машиністів і водіїв, які працювали цілодобово.

На трасі Київ-Чоп спеціальна автотракторна техніка ЛЗ працювала дві доби, після чого на прохання місцевої влади та підрозділів МНС залізничники допомогли прибирати від снігових заметів дороги в сільській місцевості у Львівській, Тернопільській та Рівненській областях.

Роботи із забезпечення проїзду до сільської місцевості тривали 5 днів.

Крім того, працівники Львівської залізниці надали допомогу обленерго, оскільки в частині населених пунктів через негоду було відключено світло і снігові замети заважали енергетикам дістатися до ліній електропередач.

Для забезпечення під'їздів до електромереж Львівської залізниці надала бульдозери, які також були задіяні для очищення від снігу доріг між селами.

Довідка УНІАН. На Львівській залізниці працює оперативний штаб із боротьби зі снігом.

Для очищення залізничних колій від снігу в підпорядкованих підрозділах служби колії підготовлено 13 одиниць снігоприбиральної техніки та 22 одиниці снігоочисної техніки. Відремонтовано різними видами ремонт 22 снігоочисника.