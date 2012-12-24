Україна посіла 67-ме місце в світі за індексом розвитку інформаційно-комунікаційних технологій

Україна посіла 67-ме місце в світі за індексом розвитку (IDI) інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) у 2011 році, опустившись на одину сходинку порівняно з 2010 роком (66-е місце).

Про це йдеться у звіті Міжнародного союзу електрозв'язку (МСЕ) «Вимірювання інформаційного суспільства» - 2012, який має УНІАН.

Індекс розвитку ІКТ (IDI) - складений індекс, що визначає рейтинг країн за показниками, що належать до інфраструктури ІКТ (має 11 показників, які становлять одне контрольне значення за шкалою від 0 до 10). IDI призначений для моніторингу розвитку ІКТ у країнах, а також для вимірювання тенденцій у зміні глобального цифрового розриву (має три субіндекси: субіндекс доступу, субіндекс використання і субіндекс навичок) - визначає рейтинг країн за показниками, що належать до інфраструктури ІКТ. У звіті представлені результати розрахунку IDI за 155 країнами на 2011 рік порівняно з 2010 роком.

Другий рік поспіль рейтинг 2011 року за показниками IDI очолює Республіка Корея, за якою слідує Швеція. До першої десятки (в порядку убування) також увійшли Данія, Ісландія, Фінляндія, Нідерланди, Люксембург, Японія, Великобританія і Швейцарія.

Естонія в рейтингу зайняла 24 місце, Литва - 35, Латвія - 36, Російська Федерація - 38, Білорусь - 46, Казахстан - 49, Молдова - 62, Азербайджан - 68, Грузія - 73, Узбекистан - 102. Китай та Індія посіли 78 і 119 місця відповідно.

Примітно, що позиції першої п'ятірки країн у період 2010-2011 років не змінилися, підтверджуючи тим самим підтримання ними найвищих рівнів розвитку ІКТ у світі. У період 2010-2011 років майже всі 155 країн, включених до складеного за даним індексом рейтингу, поліпшили свої показники IDI, що свідчить про безперервне зростання рівня впровадження ІКТ у всьому світі. У середньому рівень IDI підвищився на 0,21 пункта.

Довідка УНІАН. Міжнародний союз електрозв'язку (МСЕ) є спеціалізованою установою Організації Об'єднаних Націй у галузі інформаційно-комунікаційних технологій. МСЕ розподіляє радіочастотний спектр і супутникові орбіти в глобальному масштабі, розробляє технічні стандарти та ін. Членами МСЕ є 193 держави, регуляторні органи в галузі ІКТ, провідні академічні установи та близько 700 приватних компаній.