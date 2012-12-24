Херсонський порт оголосив льодову кампанію
16:52, 24 грудня 2012Транспорт/Звя'зок
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Херсонський морський торгівельний порт у зв'язку з погіршенням гідрометеорологічних умов і ускладненням льодової обстановки з 00.00 години 22 грудня оголосив льодову кампанію.
Про це повідомляє Державна інспекція України з безпеки на морському та річковому транспорті (Укрморречінспекція).
Довідка УНІАН. Херсонський морський торгівельний порт займається перевалкою генеральних, навалочних і насипних вантажів. Понад 40% з них - мінеральні добрива та хімічні вантажі, ще 40% займає перевалка зернових. Проектна потужність порту - 4 млн тонн вантажів на рік.
Херсонський морський торгівельний порт в 2011 році збільшив переробку вантажів на 24,7% порівняно з 2010 роком - до 2,9 млн тонн вантажів.
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