Херсонський порт оголосив льодову кампанію

Херсонський морський торгівельний порт у зв'язку з погіршенням гідрометеорологічних умов і ускладненням льодової обстановки з 00.00 години 22 грудня оголосив льодову кампанію.

Про це повідомляє Державна інспекція України з безпеки на морському та річковому транспорті (Укрморречінспекція).

Довідка УНІАН. Херсонський морський торгівельний порт займається перевалкою генеральних, навалочних і насипних вантажів. Понад 40% з них - мінеральні добрива та хімічні вантажі, ще 40% займає перевалка зернових. Проектна потужність порту - 4 млн тонн вантажів на рік.

Херсонський морський торгівельний порт в 2011 році збільшив переробку вантажів на 24,7% порівняно з 2010 роком - до 2,9 млн тонн вантажів.