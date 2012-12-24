«Київстар» має намір знижувати середню вартість пакетних послуг, збільшуючи їхній обсяг

Мобільний оператор «Київстар» планує знижувати середню вартість пакетних послуг шляхом збільшення їх обсягів.

Про це УНІАН повідомила директор з корпоративних зв'язків «Київстар» Жанна Пархоменко, коментуючи повідомлення Антимонопольного комітету України про досягнення домовленостей з мобільними операторами «Київстар» і МТС про зниження тарифів на міжнародні та внутрішньоукраїнські розмови.

«Ми вважаємо рішення АМКУ виваженим і конструктивним. «Київстар» співпрацював з АМКУ на всіх етапах дослідження ціноутворення. Ми впровадили пакетні тарифи, в яких вартість одиниці послуги знижена порівняно з вартістю непакетного послуг», - сказала директор з корпоративних зв'язків «Київстар».

Ж.Пархоменко зазначила, що «Київстар» готовий знижувати тарифи на міжнародний роумінг «навіть більше, ніж того вимагає АМКУ».

Процес приведення тарифів до економічно обгрунтованого рівня буде продовжений, додала Пархоменко.

Як повідомляв УНІАН, у червні 2012 року Антимонопольний комітет України надав компаніям «Київстар» і МТС обов'язкові для розгляду рекомендації у зв'язку з необгрунтованим підвищенням вартості окремих послуг мобільного зв'язку.

АМКУ, на основі аналізу наданої операторами інформації, не підтвердив факт зниження цін на мобільні послуги. Навпаки, за інформацією комітету, у серпні ціни на них збільшилися.

Наприкінці вересня ц.р. повідомлялося, що Антимонопольний комітет України порушив справу щодо мобільних операторів «Київстар» і «МТС» за невиконання рекомендацій щодо зниження внутрішніх тарифів.

20 грудня Антимонопольний комітет повідомив, що домовився з мобільними операторами «Київстар» і МТС про зниження тарифів на міжнародні та внутрішньоукраїнські розмови. Рекомендації щодо зниження тарифів у роумінгу повинні бути виконані мобільними операторами протягом 30 днів, а на зниження тарифів на внутрішньоукраїнські розмови - протягом 10 днів.

Довідка УНІАН. До складу бізнес-одиниці «Україна» VimpelCom Ltd. входять два українські телекомунікаційні оператори - АТ «Київстар» і «Beeline-Україна» (АТ «Українські радіосистеми» і ТОВ «Голден Телеком»).

Кількість мобільних абонентів компанії становить більше 25,2 млн, абонентів широкосмугового доступу в Інтернет - більше 500 тис.

Загальний дохід «Київстару» в 2011 році становив майже 13,1 млрд грн.

Мережа мобільного зв'язку «МТС Україна» охоплює більше 98% території України, компанія обслуговує 19,9 млн абонентів. Дохід компанії в 2011 році становив 9,1 млрд грн. «МТС Україна» - 100% дочірня компанія ВАТ «Мобільні ТелеСистеми» (Росія).