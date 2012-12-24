«Київавтодор» просить водіїв не паркуватися у центрі міста

Аби мінімізувати перешкоди дорожнім службам під час інтенсивного очищення вулично-шляхової мережі від снігу, у комунальній корпорації «Київатодор» закликають водіїв не паркуватися у центрі міста та, за можливістю, утриматись від поїздок без нагальної потреби.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Київської міської державної адміністрації.

Для технологічного прибирання дорожньої мережі задіяні усі наявні ресурси, запевняють в корпорації. Станом на 15.00 24 грудня, до прибирання територій столиці від снігу у десяти районах міста задіяно понад 7 тисяч працівників комунальних служб, 563 одиниці техніки та використано 616,88 тонн піщано-соляної суміші.

Забезпеченню організації дорожнього руху та безперебійної роботи дорожників сприятиме ДАІ міста.

Із початку снігопадів зі столиці вивезено 90 тисяч тонн снігу, інформують в КМДА.