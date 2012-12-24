У центрі Києва зафіксовано близько 30 ДТП, рух транспорту паралізовано

У центрі Києва станом на 17.30 зафіксовано близько 30 аварій, рух наземного транспорту практично паралізовано.

Про це свідчать дані сервісу «Яндекс.Пробки».

За даними сайту, починаючи з 16.00 у Києві фіксуються десятибальні пробки за десятибальною шкалою.

Окрім сильного снігопаду на пробки впливають періодичне перекриття руху у зв'язку з проїздом перших осіб держави (сьогодні проходять церемонії представлення новопризначених членів Кабінету Міністрів – УНІАН).