У центрі Києва зафіксовано близько 30 ДТП, рух транспорту паралізовано
17:40, 24 грудня 2012Транспорт/Звя'зок
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У центрі Києва станом на 17.30 зафіксовано близько 30 аварій, рух наземного транспорту практично паралізовано.
Про це свідчать дані сервісу «Яндекс.Пробки».
За даними сайту, починаючи з 16.00 у Києві фіксуються десятибальні пробки за десятибальною шкалою.
Окрім сильного снігопаду на пробки впливають періодичне перекриття руху у зв'язку з проїздом перших осіб держави (сьогодні проходять церемонії представлення новопризначених членів Кабінету Міністрів – УНІАН).
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