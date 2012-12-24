У Києві ДАІ перекрила низку вулиць через снігопад

У Києві Державтоінспекція перекрила низку вулиць через складні погодні умови (сильний снігопад).

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, ДАІ не рекомендує водіям їхати вулицею Михайла Грушевського і пропускає туди лише великі автомобілі.

При цьому інспектори ДАІ говорять, що на підйомах буксують навіть джипи.

Станом на 18.20 центральні вулиці Києва залишаються нерозчищеними від снігу, пересуватись за кермом можна лише на невеликій швидкості.

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