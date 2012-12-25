На будівництво ділянки об'їзної дороги Сімферополя витратять 215,2 млн грн

Кабінет міністрів затвердив робочий проект і титул будови «Будівництво об'їзної дороги Сімферополя на ділянці Дубки-Левадки» загальною вартістю 215 млн 210,614 тис. грн.

Про це йдеться в розпорядженні №1000 від 5 грудня 2012 року, опублікованому в газеті «Урядовий кур'єр» (№1000 від 25 грудня п.р.).

Згідно з документом, із загальної суми будівельно-монтажні роботи становлять 169,280 млн грн, інші витрати — 45,929 млн грн. Будівництво розраховане на 36 місяців. Довжина дороги — 3,55 км, довжина шляхопроводу — 58,4 м.

Забудовником виступає Служба автомобільних доріг у Криму.

Проект розроблений ТОВ «Інтерпроект» і рекомендований до затвердження державним підприємством «Укрдержбудекспертиза» Міністерства регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства.