УЗ запровадила на прикордонних станціях програмне забезпечення для електронного документообігу

Залізниці України запровадили на прикордонних станціях програмне забезпечення для електронного документообігу і систему оперативної обробки документів на перевезення транзитних вантажів за даними, які обробляються станційними автоматизованими робочими місцями (АРМами).

Як повідомили УНІАН у Державній адміністрації залізничного транспорту України ("Укрзалізниця"), станом на грудень 2012 року 95% перевізних документів у зовнішньому вантажному повідомленні обробляється в електронному вигляді через АРМ.

Для прискорення обробки вагонів і перевізних документів, що надходять з третіх країн, залізничники розробили програмне забезпечення АРМ агента «Укрзалізниці» за кордоном.

Зокрема, 7 грудня на станції Мостиська II Львівської залізниці (ЛЗ) відбувся комісійний прийом системи, яка дає змогу завчасно одержувати за допомогою інтернет-технологій вагонну відомість і передавальну відомість на вантажі від агентів з-за кордону, до прибуття потягу на прикордонну станцію.

Фахівці ЛЗ продовжують роботи із впровадження АРМ агента «Укрзалізниці» за кордоном на всіх прикордонних станціях третіх країн.

Водночас «Укрзалізниця» продовжує роботи з організації електронного документообігу з Росією і Білоруссю.

Зокрема, у жовтні 2012 року «Укрзалізниця» домовилася з «РЗ» щодо організації перевезень приватних вагонів між Україною і Росією за безпаперовою технологією з використанням електронної накладної, підписаної електронно-цифровим підписом.

«Завершення робіт з доопрацювання програмного забезпечення російською стороною планується до кінця січня 2013 року, а початок перевезень вантажів з використанням електронних документів передбачений з 1 лютого 2013 року», - повідомили в «Укрзалізниці».

Як повідомляв УНІАН, Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») домовилася з ВАТ «РЗ» (Російські залізниці) про перевезення порожніх вагонів з України до Росії і з Росії до України за безпаперовою технологією з використанням електронної юридично чинної накладної.