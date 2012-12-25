Янукович розкритикував закупівлю потягів Hyundai

Президент України Віктор Янукович, відкриваючи засідання Ради регіонів, розкритикував закупівлю потягів Hyundai.

«Чому, маючи власний прототип швидкісного потягу, кошти вкладали не в налагодження свого серійного виробництва, а в придбання імпортної техніки? Що, нам не було зрозуміло, що ця техніка не пристосована до наших умов експлуатації до кінця?» - запитав Президент.

До того ж він зауважив, що також не були враховані інтереси українського товаровиробника, української економіки.

Як повідомляв УНІАН, 20 грудня компанія Hyundai вибачилась за заподіяні українським пасажирам незручності при користуванні швидкісними електропоїздами власного виробництва та повідомила про початок робіт з ліквідації несправностей, які насамперед пов`язані зі складними зимовими погодними умовами.

Колишній віце-прем`єр-міністр - міністр інфраструктури Борис Колесніков також вибачився перед пасажирами, які постраждали від несправностей цих поїздів («Комсомольська правда в Україні» від 24 грудня). Він пообіцяв, що фахівці південнокорейського концерну Hyundai усунуть недоробки швидкісних міжрегіональних електропоїздів виробництва Hyundai Rotem, які курсують залізницями України під брендом «укранських експрес», протягом 2-3 тижнів.

До того ж Б.Колесніков зазначив, що він «пропонував протестувати поїзда під час перегону з Південної Кореї в Україну». «Можна було не везти їх пароплавом до Одеси, а прогнати по Транссибу, це було б випробуванням для них, і всі ці болячки повилазили б. Але це з нас відповідальності не знімає, і залишається тільки вибачитися», - сказав екс-міністр інфраструктури.

Міжрегіональні електропоїзди виробництва Hyundai Rotem почали курсувати залізницями України з 27 травня 2012 року під брендом «Український експрес».

«Укрзалізниця» підписала з корейською Hyundai Rotem контракт на сервісне обслуговування 10 електропоїздів Hyundai 15 травня.

Поставки 10 нових двосистемних міжрегіональних електропоїздів у дев`ятивагонній комплектації від Hyundai Corporation здійснюються в рамках проекту впровадження в Україні прискореного залізничного руху за контрактом, підписаним з компанією Hyundai Corporation 16 грудня 2010.

Фінансування поставок здійснюється за рахунок кредитних та власних коштів «Укрзалізниці», зокрема, 85% від загальної вартості 10 електропоїздів (261 млн доларів США) буде фінансуватися за рахунок кредитних коштів «Ексімбанку» Республіки Корея строком на 10 років.

Електропоїзди Hyundai призначені для перевезень пасажирів з експлуатаційною швидкістю до 160 км/год. залізницями України із шириною колії 1520 мм на електрифікованих ділянках колії з постійним струмом напругою 3000 В та змінним струмом напругою 25 000 В, частотою 50 Гц.