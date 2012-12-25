«Укравтодор» випустить облігації під держгарантії на 14 млрд грн

Державне агентство автомобільних доріг («Укравтодор») випустить процентні облігації, зобов'язання за якими забезпечені державною гарантією, загальною номінальною вартістю 14 млрд грн.

Це закріплено постановою Кабінету міністрів №1183 від 24 грудня 2012 року.

Згідно з постановою, облігації буде випущено шляхом закритого (приватного) розміщення сімома серіями по 2 млрд грн номінальною вартістю однієї облігації 1 тис. грн під 16,3%.

Погашення облігацій здійснюється за графіком, узгодженим із Міністерством фінансів, але не пізніше 27 грудня 2019 року.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет Міністрів України збільшив на 2012 рік державні гарантії для забезпечення виконання зобов'язань Державного агентства автомобільних доріг у 4 рази - з 4,295 млрд грн до 17,4 млрд грн.

«Укравтодор» планує залучити у чотирьох банків кредитні ресурси на 15 млрд грн під держгарантії.