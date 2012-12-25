Попов обіцяє, що станцію метро «Теремки» здадуть вчасно - до Дня Києва

Попри складнощі, пов’язані з формуванням міського бюджету, будівництво станції метро «Теремки» не зупинятимуть і здадуть об’єкт вчасно. На цьому наголосив голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов у прямому ефірі телеканалу «Київ».

«Я хотів би насамперед подякувати метробудівцям за професіоналізм і якісну роботу, а також за те, що, попри певні фінансові паузи, будівельники продовжують зведення метро. Тож, можу запевнити, що ми здамо в експлуатацію станцію «Теремки», як і обіцяли, до Дня міста. Це буде гарним подарунком не тільки мешканцям Голосієва, а й усім киянам», – наголосив він.

Крім того, голова КМДА розповів, що в Києві продовжать оновлювати рухомий склад громадського транспорту.

«Уже навесні ми продовжимо наповнювати парк громадського транспорту новим рухомим складом. Це будуть і тролейбуси, і автобуси, і ми плануємо їх випускати на ті лінії, на які нам вкажуть самі кияни», – додав О.Попов.

Нагадаємо, протягом 2012 року на маршрути громадського транспорту вийшло 166 нових автобусів, 97 нових тролейбусів та 13 нових трамваїв.

Як повідомляв УНІАН, 31 серпня 2012 року керівник КП «Київметробуд» Володимир Петренко повідомив, що введення в експлуатацію станції метро «Теремки» у Києві відкладається приблизно на півроку - із грудня поточного року на травень наступного.

«Станція «Іподром» - питання вирішено: 450 мільйонів є, у жовтні станція запрацює. Щодо станції «Теремки», на жаль, на сьогодні ще не вирішено питання фінансування…», - сказав В.Петренко.

Він пояснив, що на сьогодні проводяться підготовчі роботи з будівництва цієї станції, водночас дата введення її в експлуатацію стане відома, коли буде вирішене питання з фінансуванням.

«Це 600 млн грн. Я не знаю, як це питання буде вирішуватися на рівні Верховної Ради, треба вносити зміни до бюджету», - зауважив В.Петренко.

За його словами, якщо кошти будуть виділені, то станція «Теремки» буде побудована за півроку.

«Реально будемо говорити про введення в експлуатацію - це до Дня Києва наступного року», - сказав керівник КП.

20 грудня заступник голови Київської міської державної адміністрації Руслан Крамаренко повідомив, що, виходячи з реальних можливостей міського бюджету, був складений проект Програми економічного й соціального розвитку м. Києва на 2013 рік.

За його словами, обсяг потреби в коштах на об’єкти капітального будівництва визначений структурними підрозділами міської адміністрації на рівні майже 16 млрд грн, а загальний обсяг на капітальні вкладення становить лише 1,2 млрд грн. Із цієї суми бюджет розвитку Києва становить 971 млн грн. «Це не маленька сума, і вона могла б бути достатньою для забезпечення виконання першочергових заходів із розвитку. Проте постановою Кабінету міністрів встановлене цільове призначення 750 млн грн – на продовження будівництва Подільського мостового переходу, завершення станції метро «Теремки» та реконструкцію транспортної розв’язки на Поштовій площі…», – пояснив заступник голови КМДА.