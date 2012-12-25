Перевезення поїздом «Вікінг» територією України виросли в 4,5 рази

За 11 місяців 2012 року територією України поїздом комбінованого транспорту «Вікінг» перевезено 12,779 тис. TEU, що в 4,5 раза більше, ніж за аналогічний період 2011 року.

Про це повідомляє Державна адміністрація залізничного транспорту України ("Укрзалізниця").

Крім того, у відомстві додали, що в грудні 2012 року до проекту «Вікінг», учасниками якого є залізниці України, Республіки Білорусь та Литовської Республіки, приєдналося ЄООД «ІБП - Вантажні перевезення» (Болгарія).

За інформацією «Укрзалізниці», учасники проекту «Вікінг» на нараді 19 грудня розглянули питання продовження дії на 2013 рік діючих у 2012 році тарифних умов на транзитні перевезення контейнерів у складі поїзда «Вікінг», а також подальшого розширення географії курсування в напрямку Чорне море - Балтійське море й назад.

Довідка УНІАН. Поїзд комбінованого транспорту «Вікінг» працює з 2003 року і слідує за маршрутом Іллічівськ (Україна) – Мінськ (Білорусь) – Клайпеда (Литва). Загальна довжина маршруту становить 1766 км. Поїзд з'єднує ланцюг морських контейнерних і контрейлерних ліній Балтійського регіону з аналогічною системою Чорного, Середземного й Каспійського морів.

З 19 січня 2012 року «Вікінг» почав регулярне курсування тричі на тиждень. Із 1 лютого 2012 року за рішенням тарифної комісії «Укрзалізниці» на експортно-імпортні перевезення контейнерів територією України у складі поїздів «Вікінг» і ZUBR застосовується 20% знижка на діючі тарифи.