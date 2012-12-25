Крюківський ВБЗ відправив до Таджикистану пасажирський склад з 15 вагонів

Крюківський вагонобудівний завод (Кременчук, Полтавська обл) відправив до Таджикистану пасажирський склад з 15 вагонів, повідомляє прес-служба підприємства.

За її даними, склад був виготовлений на замовлення Державного унітарного підприємства «Таджицька залізниця».

«До Таджикистану відправлено 11 плацкартних вагонів, 3 купейні (один з яких з купе начальника потяга) і вагон-ресторан», - сказано в повідомленні підприємства.

На підприємстві зазначають, що новий склад - це перша партія пасажирських вагонів, придбана Таджицькою залізницею за час незалежності Таджикистану. Експлуатуватися вони будуть в складних умовах- за температури влітку до +40, узимку до -45 градусів.

Планується, що склад працюватиме на маршруті Душанбе - Москва.

Як повідомляв УНІАН, Крюківський вагонзавод у січні-листопаді порівняно з аналогічним періодом 2011 року, збільшив випуск вантажних вагонів на 8% - до 10 463 штук, випуск пасажирських вагонів - в 3,6 раза (до 62 штук).

Довідка УНІАН. ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» випускає вантажні (вагони-платформи, цистерни, вагони бункерного типу, піввагони) і пасажирські вагони, вагони метро, ​​запасні частини і візки для вантажних вагонів, колісні пари, запчастини для вагонів метро і ескалаторів, контейнери, дорожню техніку . Виробництво пасажирських вагонів на заводі здійснюється на замовлення «Укрзалізниці». Продукція заводу поставляється до понад 20 країн світу. Крюківський вагонобудівний завод - це єдине в СНД підприємство, що має налагоджене і діюче виробництво двох видів вагонів - пасажирських і вантажних.

Крюківський вагонобудівний завод у 2011 році збільшив випуск вантажних вагонів на 18% - до 10750 шт, а пасажирських вагонів зменшив на 33,3% - до 28 шт.

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