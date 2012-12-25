Дев’ять тисяч залізничників ліквідують наслідки сильних снігопадів

Залізниці України задіяли для ліквідації наслідків складних погодних умов, очищення стрілкових переведень, колій вокзалів і станцій від снігових заметів майже 9 тис. залізничників, а також 65 одиниць снігоприбиральної техніки.

Як повідомили УНІАН у Державній адміністрації залізничного транспорту України ("Укрзалізниця"), масштабні роботи з прибирання снігу тривають на Донецькій (ДЗ), Південно-Західній (ПЗЗ), Південній (ПЗ) і Львівській (ЛЗ) залізницях, на території яких протягом останніх кількох діб спостерігається погіршення погодних умов.

Протягом останньої доби товщина сніжного покриву в районі станцій Жмеринка досягла 50 см, Коростень - 40 см, Київ - 40 см (ПЗЗ), Тернопіль - 25 см і Івано-Франківськ - 20 см (ЛЗ), Вапнярка - 50 см (ОЗ) .

Рух поїздів не припиняється, вокзали працюють у звичайному режимі.

«Залізничники вживають усіх можливих заходів, щоб гарантувати безперебійні безпечні перевезення пасажирів і вантажів», - відзначають в «Укрзалізниці».

Довідка УНІАН. Для безперебійної роботи у зимовий період 2012-2013 років у структурних підрозділах колійного господарства залізниць України підготовлено 127 одиниць снігоприбиральної техніки (СДП, СДПМ), 105 одиниць снігоприбиральної техніки (СМ-2), в тому числі на ДЗ - 17 одиниць снігоочисної та 25 одиниць снігоприбиральної техніки, на ЛЗ - відповідно 22 і 13 од., на ОЗ - 21 і 7, на Придніпровській залізниці - 17 і 22, на ПЗЗ - 35 і 22, на ПЗ - 15 од. снігоочисної та 16 - снігоприбиральної техніки.

З метою забезпечення безперебійного руху поїздів підготовлено 14,378 тис. стрілкових переведень, обладнаних системою пневмообдування. Для забезпечення систем пневмообдування стрілкових переведень стисненим повітрям у колійному господарстві підготовлено до роботи в зимовий період 267 компресорних.

Крім того, в колійному господарстві використовується система електрообігріву стрілкових переведень. Такими системами на залізницях України обладнані 2,295 тис. стрілкових переведень, всі 100% підготовлені до роботи взимку.