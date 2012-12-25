Набув чинності новий порядок видачі одноразових дозволів на захід до річпортів України

Набув чинності новий Порядок видачі одноразових тимчасових дозволів на захід у річкові порти України суден під прапорами держав, з якими не укладені міжнародні договори про судноплавство на внутрішніх водних шляхах.

Як повідомляє Міністерство інфраструктури, відповідний наказ відомства від 9 листопада 2012 № 665, якою затверджено порядок, опублікований в офіційному періодичному виданні нормативно-правових актів України «Офіційний вісник України».

Новий порядок регулює процедуру видачі одноразових тимчасових дозволів на захід у річкові порти України іноземним невійськовим суднам, що ходять під прапорами держав, з якими Україна не уклала договорів про судноплавство на внутрішніх водних шляхах, за винятком пасажирських, спортивних, вітрильних суден та яхт.

Згідно з порядком, якщо таке судно має намір зайти до українського річкового порту, адміністрація держави прапора, судновласник або його представник повинні не пізніше, ніж за десять календарних днів до прибуття судна до порту, звернутися до Укрморрічінспекції з відповідним поданням.

Укрморрічінспекція реєструє подання і, після перевірки його на наявність всієї необхідної інформації, того ж дня розміщує на своєму офіційному веб-сайті www.sismit.gov.ua оголошення про перевезення експортних вантажів.

Якщо протягом трьох днів з дати розміщення такого оголошення жоден з національних перевізників не подає в Укрморрічінспекцію звернення щодо можливості здійснення перевезення експортних вантажів, відомство видає одноразовий дозвіл іноземному вантажному судну.

Документ також встановлює вичерпний перелік підстав для відмови у видачі разового дозволу і визначає вимоги до капітанів портів, в яких встановлені пункти пропуску через державний кордон, у разі отримання таких дозволів.

Як повідомляв УНІАН, підприємства морського і річкового транспорту України в січні-листопаді 2012 року скоротили перевезення вантажів порівняно з січнем-листопадом 2011 року на 20,4%, до 7,3 млн тонн.

Зокрема, зарубіжні вантажоперевезення за 11 місяців 2012 року скоротилися на 74,2%.

Підприємства морського та річкового транспорту України в січні-листопаді 2012 року збільшили переробку експортних вантажів на 17,4%, переробка імпортних вантажів скоротилася на 13,9%, транзитних - на 18,6%, внутрішнього сполучення - на 18,1%. Кількість оброблених суден (закордонних і інфрахт) скоротилося на 6,9% - до 13,8 тис. одиниць.