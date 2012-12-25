КМДА і Microsoft підписали угоду про впровадження інноваційних технологій

Головне управління освіти і науки Київської міської державної адміністрації і «Майкрософт Україна» підписали угоду про впровадження в освітній процес міста новітніх технологій Microsoft.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі «Майкрософт Україна».

За даними начальника ГУОН Києва Оксани Добровольської, стратегічне партнерство з Microsoft розширить використання сучасних технологій в освіті - від дошкільної до вищої, включаючи підготовку вчителів. Угода має на увазі три пріоритети: трансформація освіти, сприяння інноваціям і створення робочих місць. Це перша така угода у сфері освіти в місті, зазначила вона.

Згідно з повідомленням, зокрема, єдиний інформаційний простір в освіті планується побудувати, використовуючи хмарні технології Microsoft. Якщо раніше школи використовували розрізнені і часто не дуже безпечні системи, то тепер вони зможуть застосовувати хмарний сервіс Office 365 для впровадження нових форматів уроків, безпечного зберігання даних і електронного обміну інформацією.

Зараз хмарний сервіс Office 365, базовий тарифний план якого доступний для освітніх установ безкоштовно, вже використовується в багатьох українських дитячих садках, школах і університетах – вже відкрито більш як 237 тис. облікових записів. Із створенням єдиного інформаційного простору всі школи матимуть доступ до цього сервісу. Це у свою чергу – доступ з будь-якого пристрою до навчальних матеріалів, можливість для шкіл обмінюватися інформацією, а також прискорити документообіг без додаткових витрат. Водночас у кожного учня буде своя захищена поштова скринька, доступ до порталу школи, на якому можуть зберігатися домашні завдання, зошити, підручники, шкільний журнал, а також доступ до шкільного чату (комунікатора Lync), який можна використовувати для проведення видалених уроків, відео-конференцій, а в перспективі – навіть батьківських зборів. Оскільки сервіс Office 365 доступний з будь-якого пристрою, підключеного до Інтернету, школи матимуть велику гнучкість у виборі форматів уроків, а в майбутньому зможуть підключити до шкільного співтовариства і батьків.

Сторони домовилися також розвивати напрями, пов'язані із забезпеченням рівного доступу до якісної освіти, а це перш за все забезпечення навчальних установ комп'ютерами і впровадження нових рішень для освіти. Це у свою чергу має на увазі підтримку Microsoft у підвищенні рівня ІТ-підготовки вчителів.

Як зазначили в компанії, впровадженню інновацій у школах зазвичай заважає відсутність коштів. Водночас використання «хмари» дає змогу швидко розвернути рішення без капітальних інвестицій в устаткування, програмне забезпечення і технічну підтримку. За даними компанії, якби якесь схоже рішення школі довелося купити «по-старому», включаючи придбання серверів, програмне забезпечення, оплату послуг ІТ-спеціалістів, лише придбання програмного забезпечення і витрати на його установку становили б для 600 учнів 300-500 тис грн.

Довідка УНІАН. Корпорація Microsoft (США) є одним з світових лідерів у розробці програмного забезпечення, а також в наданні послуг і рішень. В Україні працює компанія «Майкрософт Україна», до завдань якої входить розвиток ринку програмного забезпечення, а також впровадження і локалізація новітніх технологій на території України.