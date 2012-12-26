У Китаї відкрили найдовшу швидкісну залізницю у світі

Найдовшу швидкісну залізницю у світі здано в експлуатацію в Китаї.

Як повідомляє ІТАР-ТАСС з посиланням на агентство «Сіньхуа», вранці 26 грудня перший потяг з пасажирами відправився по новій колії, яка зв'язує Пекін з містом Гуанчжоу.

Загальна протяжність нової залізниці становить 2 тисячі 200 км. Потяги курсуватимуть зі швидкістю 300 км/год. На подолання всього шляху, таким чином, витрачатиметься близько восьми годин – з урахуванням 35 зупинок. Раніше пряма поїздка з Пекіна до Гуанчжоу тривала 22 години.

З відкриттям нової вітки загальна протяжність діючих у країні високошвидкісних залізниць досягла 9 тисяч 300 км. За цим показником Китай посідає перше місце у світі.

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